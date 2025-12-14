Россия хочет видеть президентом Украины честно выбранного народом этой страны кандидата, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее бывший аналитик португальской разведки и адвокат Алешандри Геррейру заявил, что Европа хотела бы, чтобы пост президента Украины занял мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, появилась информация о контактах американских властей с украинской оппозицией и, вероятно, кампания по смещению Владимира Зеленского уже началась.

Сенатор отметил, что вероятный кандидат в президенты мэр Киева Виталий Кличко вряд ли обладает подходящими профессиональными качествами, поскольку был и остается боксером, а не политиком. Вместе с тем он указал, что выбирать кандидата в любом случае будет только украинский народ.

«Я не могу понять, почему Европа дает свои рекомендации, кого бы они хотели видеть главой Украины. Это уже вмешательство во внутреннее управление страны, причем прямое. Мы же не говорим, кого мы хотели бы там видеть, а хотели бы видеть того, за кого проголосуют украинские избиратели. В том случае, если эти выборы будут демократическими, честными, без подтасовок», — сказал Джабаров.

Сенатор добавил, что в нынешней ситуации Европе необходимо волноваться о выборах в своих странах. По его словам, есть большие сомнения, что нынешние руководители европейских держав сохранят свои посты.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук раскрыл, что у Владимира Зеленского нет абсолютно никаких шансов одержать победу на президентских выборах, если они вообще состоятся. Он отметил, что в ходе пребывания у власти Зеленский полностью лишился доверия, а его рейтинг сильно обвалился.