В Москве оценили шансы передачи России Александровского подворья в Иерусалиме

Россия может получить Александровское подворье в Иерусалиме. Об этом, ссылаясь на собственный источник, пишет ТАСС.

«Шансы на передачу, безусловно, есть, контакты ведутся. Израиль может пойти на этот шаг в благоприятный политический момент», — передает агентство слова своего собеседника.

Александровское подворье — единственный русский объект, расположенный в черте иерусалимского Старого города. Здание было построено в конце XIX века и оформлено на дом Романовых.

Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин в ноябре 2024 года заявлял, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к вопросу передачи России Александровского подворья.