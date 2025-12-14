Западные страны почти сразу же начали нарушать Дейтонские соглашения, развернув против сербов эшелонированную кампанию. Об этом написал глава МИД России Сергей Лавров в своей авторской статье для сербской газеты «Политика», которая посвящена 30-летию подписания документа об установлении мира в Боснии и Герцеговине (БиГ).

«Ожесточенное сопротивление в западных столицах встретило желание Республики Сербской последовательно защищать свои законные права и особый автономный статус своего образования, а также сопротивляться планам вовлечения Боснии и Герцеговины в НАТО против воли ее народов», — отметил дипломат.

Лавров указал, что под предлогом «обеспечения функциональности государственного аппарата» БиГ навязывается «гражданская концепция, разделяющая идентичность составляющих народов в регионе». Но, по слова министра, настоящая цель западной инициативы состоит в создании таких условия, в которых политические элиты только одного из трех народов БиГ могут «беспрепятственно выполнять внешне продиктованный план в ущерб интересам других боснийских сторон».

Он подчеркнул, что подобные «безрассудные приключения» оказывают крайне негативное влияние на ситуацию в регионе.

Ровно 30 лет назад, 14 декабря 1995 года, в Париже были подписаны соглашения, положившие конец одному из самых кровопролитных конфликтов в послевоенной Европе — Боснийской войне. За месяц до этого документ был парафирован на американской авиабазе в Дейтоне (штат Огайо), откуда и получил свое название.