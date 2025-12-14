Пушков назвал слова Мерца серьёзным признанием крупного геополитического сдвига

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о завершении для Европы эпохи Pax Americana, назвав его свидетельством масштабных геополитических перемен, сообщает RT.

По мнению парламентария, первые признаки этого сдвига появились ещё с приходом к власти президента США Дональда Трампа, который открыто выражал недовольство европейскими союзниками, перекладывавшими бремя безопасности на Вашингтон. Позднее, как отметил сенатор, экс-президент США Джо Байден пытался заверить европейскую элиту в возвращении к традиционному курсу. Однако возвращение Трампа в Белый дом ещё более уверенного в своих взглядах, на фоне углубления разногласий с Европой, лишь подтвердило эту тенденцию. Мерц констатировал, что долгая эпоха западного мира, основанная на американской гегемонии (Pax Americana), подходит к концу.

