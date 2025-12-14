Для урегулирования конфликта на Украине необходимо устранить его первопричины. Об этом заявила сенатор от Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, для России есть ряд принципиальных вопросов: гарантии невступления Украины в НАТО, демилитаризация и денацификация страны, соблюдение Киевом общепризнанных прав человека, в том числе на свободное использование родного языка и свободу вероисповедания.

Сенатор указала, что Донбасс и Новороссия являются историческими российскими регионами, назвав их неотъемлемой частью страны.

«И чем больше [Владимир] Зеленский упирается, невзирая на все более настоятельные требования своих европейских и американских партнеров, тем хуже для него самого и для рядовых украинцев, которых используют в качестве "пушечного мяса". Поскольку эти земли в любом случае будут возвращены или дипломатическим, или военным путем», — предупредила она.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Украина отвергла предложения о выводе войск из Донбасса и отказе от вступления в НАТО в рамках мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.