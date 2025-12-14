В Госдуме предложили запретить «детское шампанское»

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение на имя министра промышленности и торговли России Антона Алиханова с предложением запретить продажу в России продукции с названием «детское шампанское».

По его словам, шампанское — это взрослый алкогольный напиток, который по определению не может быть детским. Хамзаев пояснил, что недобросовестные предприниматели популяризируют алкогольную тематику в детской среде, маскируя обычный сладкий лимонад под «детское шампанское».

«Подобные словесные конструкции — очевидные маркетинговые уловки, цель которых — вовлечение в потребительскую среду как можно более широкой аудитории, включая несовершеннолетних», — цитирует парламентария РИА Новости.

В прошлом году депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал сообщения том, что в Польше разразился скандал после того, как на полках магазинов появились алкогольные напитки, разлитые в напоминающую продукты для детей тару. Он напомнил важность бороться с такими явлениями в России.

Кроме того, главный врач частной психиатрической клиники доктора Шурова, психиатр, нарколог Василий Шуров заявил в беседе с RT, что конфеты с крепким алкоголем могут формировать позитивное отношение к спиртному.