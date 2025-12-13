Сенатор Карасин прокомментировал сближение Белоруссии и США

Сенатор Карасин: сближение Белоруссии и США не вызывает у России опасений
Сближение Белоруссии и США не вызывает у России каких-либо опасений, если этот процесс будет способствовать нормальному взаимодействию — его нужно только приветствовать.
С таким заявлением выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Он отметил в беседе с Lenta.ru, что переговоры являются предпочтительной формой контактов в международной политике. Карасин добавил, что необходимо понимать, в какой форме они проходят.
«И если они способствуют нормальному взаимодействию, гуманитарному, экономическому и прочим, это надо только приветствовать», — сказал сенатор.
Ранее газета The New York Times писала, что встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника лидера США Джона Коула говорят о потеплении в отношении двух стран.