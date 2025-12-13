Сенатор Карасин прокомментировал сближение Белоруссии и США

Сближение Белоруссии и США не вызывает у России каких-либо опасений, если этот процесс будет способствовать нормальному взаимодействию — его нужно только приветствовать.

С таким заявлением выступил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Он отметил в беседе с Lenta.ru, что переговоры являются предпочтительной формой контактов в международной политике. Карасин добавил, что необходимо понимать, в какой форме они проходят.

«И если они способствуют нормальному взаимодействию, гуманитарному, экономическому и прочим, это надо только приветствовать», — сказал сенатор.

Ранее газета The New York Times писала, что встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко и спецпосланника лидера США Джона Коула говорят о потеплении в отношении двух стран.