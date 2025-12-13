В МИД назвали театром абсурда политику ЕС в отношении России

Политика Евросоюза в отношении России лишена логики и напоминает театр абсурда, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на официальном сайте ведомства.

Журналисты попросили представителя МИД раскрыть, как Москва оценивает заморозку активов и какие намерена предпринять ответные шаги.

«Распоряжение без согласия Российской Федерации нашими суверенными активами – будь то бессрочная блокировка, изъятие, попытка представить их де-факто конфискацию как некий «репарационный кредит» — представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права», — отметила Захарова.

По ее словам, речь идет об откровенном банальном воровстве, которое не удастся оправдать псевдоюридическими уловками.

Дипломат подчеркнула, что попытка продемонстрировать решением о бессрочной блокировке активов Банка России пресловутое «единство ЕС» с треском провалилась.

В частности, уточнила Захарова, представители целого ряда стран-членов ЕС открыто заявили о своем категорическом неприятии «прокрученной ЕК при поддержке агрессивно русофобствующих столиц ЕС откровенно мошеннической схемы в отношении российских авуаров».

Политика Евросоюза в отношении России давно лишена какой-либо здравой логики и напоминает театр абсурда, констатировала представитель ведомства.

Дипломат отметила, что ответные действия Москвы «не заставят себя ждать», конкретные шаги уже реализуются.