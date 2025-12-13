Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил возобновить экономическое сотрудничество с Россией. Политик обвинил западные страны в лицемерии и предрек, что они «побегут в Россию» после окончания украинского конфликта, сообщает РИА Новости.

© Global look

В эфире программы «Субботние диалоги» Фицо сказал, что призывал и будет призывать к восстановлению отношений с РФ. Он попросит главу МИД «как можно быстрее восстановить заседания комиссий», которые есть у Москвы и Братиславы по экономическому сотрудничеству.

Фицо уверен, что западные страны поспешат налаживать торгово-экономические связи с Москвой после украинского кризиса.

«Не будем наивными, как только закончится война, каждая западная страна будет туда бежать. Столько лицемерия вы в жизни не видели, сколько увидите», — сказал премьер.

Он добавил, что абсурдно запрещать Словакии покупать российский газ, когда его свободно приобретают другие европейские страны.

Ранее Фицо раскритиковал идею ЕС передать суверенные активы РФ на нужды Киева.