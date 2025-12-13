По данным немецкого издания Bild (издание "Bild на русском" внесено в список иноагентов в РФ) , переговорный процесс вокруг возможного прекращения конфликта на Украине вступил в наиболее активную фазу за всё время боевых действий. При этом подчёркивается, что Дональд Трамп оказывает на Владимира Зеленского жёсткое политическое давление, добиваясь от Киева готовности к болезненным компромиссам.

Источники издания отмечают, что дипломатическая активность сейчас высока как со стороны США, так и со стороны европейских государств. Однако, несмотря на плотные контакты и постоянные консультации, единого подхода к будущим договорённостям у западных союзников по-прежнему не выработано.

По информации Bild, внутри Евросоюза и в Вашингтоне сохраняются принципиальные разногласия. Ряд европейских стран настаивает на прямом использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, тогда как американская сторона продвигает идею создания отдельного фонда восстановления под контролем США. Источники утверждают, что в окружении Трампа неофициальным ориентиром по срокам достижения ощутимого результата переговоров считается католическое Рождество — 25 декабря.

Трамп резко усилил давление на Зеленского

Политолог Марат Баширов, комментируя происходящее, обращает внимание на противоречивость поведения Трампа и задаётся вопросом, почему американский политик, располагая серьёзными рычагами влияния, пока действует сдержанно и не переходит к открытому и жёсткому давлению на украинского лидера.