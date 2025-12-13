Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала ЕС выйти из ООН или улететь с планеты Земля, воспользовавшись российской ракетой. Поводом стали антироссийские рекомендации для дипломатов Брюсселя.

Представитель МИД прокомментировала в телеграм-канале инструкцию Европейской Службы внешних связей (ЕСВС). Она рекомендует дипломатам ЕС избегать мероприятий, где участвуют их коллеги из России и не фотографироваться с ними.

Захарова считает, что Брюссель теперь руководствуется новым девизом: «фотографии всё, дело ничто», но это только полумеры.

«Вот выход ЕС из ООН, пока там есть Россия, стал бы зрелым решением. Ну и 20-й пакет русофобских санкций не может обойтись без заявления о том, что Еврокомиссия улетает с планеты, покуда на ней остались русские. С нас ракета», — предложила Захарова.

Источники СМИ сообщили, что это вторая по счету антироссийская рекомендация, выпущенная ЕСВС.