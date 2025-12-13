Бюрократы ЕС пытаются уничтожить западную цивилизацию, поэтому европейцы вынуждены голосовать за правые силы. Об этом заявил Кирилл Дмитриев — глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

В соцсети X Дмитриев прокомментировал статью в Politico о том, что рядовые европейцы все больше поддерживают правые политические силы.

«Навязчивые попытки бюрократов ЕС уничтожить западную цивилизацию… вынуждают европейцев делать правый выбор» — написал Дмитриев.

По его словам, обычные люди в Европе понимают, что под угрозой находятся их ценности, традиции, культура и собственность.

Дмитриев: ЕС грозят серьезные последствия за бессрочную заморозку активов России

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель систематически насилует европейское законодательство.