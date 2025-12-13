Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский начал шантажировать западных кураторов. Ее слова цитирует ТАСС.

Дипломат описала Зеленского словам «приперт к стене». По ее мнению, Владимир Зеленский оказался в таком положении по многим причинам — из-за провала на фронте и собственного нелегитимного статуса.

«Зеленский понимает, что его уже приперли по всем параметрам к стене — и по ситуации на земле, на поле боя, и своей собственной нелегитимностью, учитывая, что выборов не было, он как бы их сам отменил, и абсолютным недоверием к нему украинцев, которые просто вереницей потянулись за пределы Украины. И он начал шантажировать западных кураторов», — заключила Захарова.

9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский должен провести выборы.

«Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — заметил Трамп.

Официально президентские полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

