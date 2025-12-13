После гибели мирных людей в Саратове ответ России киевскому режиму будет жестким и «даже жестоким». Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, сообщает «Лента.ру».

Депутат сказал, что «позорные действия ВСУ при ударах по мирным людям, начинают доходить до всего мира». Киев компенсирует несостоятельность на поле боя ударами по гражданскому населению.

«Они выбрали террористическую тактику, пытаются ее усовершенствовать, то есть бьют четко по мирным», — отметил депутат.

По мнению Колесника, киевский режим пытается сорвать мирные переговоры между Россией и США, которые сейчас проходят в нужном русле. Зеленский также рассчитывает улучшить позиции и поднять рейтинг, но удары по мирному населению ему не простят.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что число погибших при атаке на Саратов увеличилось до двух человек.