Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил регионам Украины провести референдумы по самоопределению, как это в 2014 году сделали крымчане. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне массмедиа сообщили, что Владимир Зеленский в рамках обсуждения мирной инициативы президента США Дональда Трампа допустил проведение «всеукраинского референдума» по территориальным вопросам.

«Если Украине и нужен референдум, так это референдум в каждом регионе по самоопределению, чтобы жители самостоятельно выбрали свое будущее, как это в свое время сделали крымчане», — разъяснил Константинов.

Парламентарий уточнил, что запустить эти процедуры следует после завершения процесса денацификации Украины, после избавления украинского народа от нацистской идеологии и пропаганды, которая насаждается правительством страны в целях манипуляции и тотального контроля общественного сознания.