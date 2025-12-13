В Крыму выступили с предложением к регионам Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил регионам Украины провести референдумы по самоопределению, как это в 2014 году сделали крымчане. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне массмедиа сообщили, что Владимир Зеленский в рамках обсуждения мирной инициативы президента США Дональда Трампа допустил проведение «всеукраинского референдума» по территориальным вопросам.
«Если Украине и нужен референдум, так это референдум в каждом регионе по самоопределению, чтобы жители самостоятельно выбрали свое будущее, как это в свое время сделали крымчане», — разъяснил Константинов.
Парламентарий уточнил, что запустить эти процедуры следует после завершения процесса денацификации Украины, после избавления украинского народа от нацистской идеологии и пропаганды, которая насаждается правительством страны в целях манипуляции и тотального контроля общественного сознания.
«Народ Украины, как и сама страна, не нужны ему [Зеленскому]. А сейчас он вдруг вспомнил о народе. Если бы он думал о народе, тогда бы согласился на условия, предложенные Россией еще в Стамбуле, а не на продолжение военного конфликта», — констатировал глава парламента.