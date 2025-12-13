В Госдуме рассмотрят ограничения для уехавших из страны россиян

Госдума в ближайшее время рассмотрит законопроекты, направленные на введение дополнительных временных ограничительных мер в отношении россиян, скрывающихся за границей и осужденных за преступления или определённые административные правонарушения. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX.

Он уточнил, что предполагаемые меры будут включать приостановку регистрации прав на недвижимость в РФ, замораживание и блокирование денежных средств и иного имущества, ограничения на управление транспортными средствами, отказ в предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а также запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя.

Решения о применении этих мер будет принимать Генеральная прокуратура РФ, а список лиц, попавших под ограничения, предлагается размещать в открытом доступе на сайте ведомства. В него войдут лица, признанные виновными в дискредитации Вооруженных сил РФ, призывах к нарушению территориальной целостности страны или введению против нее санкций, а также скрывающиеся за границей от правосудия. Под ограничения могут попасть и иностранные агенты, не соблюдающие российское законодательство.

Володин подчеркнул, что даже находясь за пределами страны, такие лица должны осознавать неизбежность ответственности за свои действия.