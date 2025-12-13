Западные политики связаны с президентом Украины Владимиром Зеленским коррупцией, и он их шантажирует по параметрам урегулирования конфликта и вопросу выборов. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала украинского лидера «настоящим террористом» по форме реализации и идеологии.

11 декабря Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предложили создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». При этом за день до этого британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, весь Донбасс принадлежит России и это закреплено в Конституции страны. При этом он не исключил создания там демилитаризованной зоны: по словам представителя Кремля, в регионе может не быть ни российских, ни украинских войск, но будут силы Росгвардии и полиции РФ. Также Ушаков сообщил, что Москва пока не знакома с новой версией мирного плана, и предположил, что ей «могут не понравиться» внесенные Киевом и его союзниками поправки.