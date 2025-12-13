Полковник британской армии в отставке Глен Грант в эфире YouTube-канала Silicon Curtain назвал президента США Дональда Трампа последовательным сторонником российского лидера Владимира Путина.

По его словам, нынешний глава Белого дома поддерживает Россию с момента встречи с Путиным в Хельсинки во время своего первого срока.

«Вы говорите, что он постоянно меняет свою позицию. Я не уверен, что это так. Я думаю, что Трамп был последовательным сторонником Путина с тех пор, как пришел в политику», — подчеркнул Грант.

Путин заявил, что Трамп умеет слышать

Он добавил, что кажущаяся непоследовательность американского лидера на самом деле является уступками общественному мнению и Конгрессу, которые поддерживают Украину. Время от времени политик поступал так, как от него ждут, чтобы избежать публичных нападок, однако возвращался к своему курсу, сказал полковник.

«Так что то, что мы видим на поверхности, кажется непоследовательным. Но на самом деле это довольно твердая позиция в поддержку России», — заключил Грант.

Ранее американский военный аналитик и экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер назвал новую стратегию нацбезопасности США объявлением войны Европе. По словам бывшего военного, «это хорошая новость для тех, кто стремится к улучшению отношений с Россией».