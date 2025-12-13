Стало известно, что ЕС разослал указания по игнорированию дипломатов России

Европейская служба внешних связей направила в дипломатические миссии при ООН в Женеве инструкции по контактам с представителями России. Документ уже отразился на практике общения на международных площадках.

По информации дипломатического источника, инструкции поступили в постоянное представительство Евросоюза при ООН в Женеве, после чего были распространены среди представительств государств — членов ЕС. Материал содержит рекомендации по выстраиванию поведения в отношении российских дипломатов.

В документе предлагается избегать мероприятий с участием представителей России. В случаях, когда присутствие на таких встречах невозможно исключить, рекомендуется не допускать совместных появлений в кадре с российскими дипломатами и минимизировать публичные контакты.

Отмечается, что это уже второй подобный документ, подготовленный Европейской службой внешних связей и разосланный по дипломатическим каналам. Предыдущие рекомендации носили схожий характер.

По данным источника, последствия новых указаний уже заметны на практике. Сотрудники российской дипмиссии сталкиваются с демонстративным дистанцированием со стороны коллег. В ряде случаев им отказывают в привычных формах приветствия, а также просят покинуть мероприятия, организованные другими дипломатическими представительствами.