Раскрыто, что Россия готова принимать выдворенных из Латвии граждан РФ

В России разработан комплекс мер для приема граждан, выдворяемых из Латвии из-за языковых требований. Ситуация названа беспрецедентной и затрагивает сотни россиян.

Как следует из официальной позиции уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, поводом для депортаций стало требование подтвердить знание латышского языка. Крайний срок сдачи экзамена был установлен на 13 октября. После этой даты латвийские власти сочли законной процедуру выдворения граждан России, не выполнивших условия. По имеющимся данным, на этом основании из страны уже выслали 841 человека.

В Москве на фоне происходящего подготовлен расширенный пакет мер по приему депортируемых. Работа ведется при участии министерства иностранных дел и других профильных ведомств. Речь идет о помощи людям, которые покидают Латвию в принудительном порядке.

В Латвии призвали россиян покинуть страну

Происходящее оценивается как событие без прецедентов. Отмечается, что подобная практика в отношении россиян в Латвии формировалась на протяжении многих лет и сопровождалась ограничением их прав. Особое внимание обращается на институт так называемого негражданства, который, по оценке российской стороны, приобрел еще более жесткие формы.

В России подчеркивают, что речь идет о системном нарушении прав человека и несоблюдении международных норм. Отдельно указывается на необходимость реакции со стороны международных структур, включая профильные органы системы Организации Объединенных Наций.