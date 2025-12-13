В Госдуме предложили обязать органы власти закупать российскую технику

Депутаты Государственной думы от КПРФ предложили обязать органы власти закупать технику из России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.

Уточняется, что обращение уже направили главе Минпромторга Антону Алиханову.

По мнению авторов инициативы, эта мера даст возможность привлечь дополнительные инвестиции в эту сферу, а также позволит обеспечить стабильный рынок сбыта для российских компаний.

«Введение требования о локализации при закупках электронной техники для нужд органов власти позволит стимулировать развитие производства российских микропроцессоров и других технологически сложных компонентов», — высказался депутат Алексей Куринный.

В беседе с агентством Куринный подчеркнул, что важно создать условия «для восстановления подлинного технологического суверенитета Российской Федерации в условиях санкций». Депутат высказал мнение, что введение технологического сбора, скорее всего, не будет способствовать оперативному и массовому переходу на российскую электронику.

По мнению депутата, разумнее будет сформировать гарантированный рынок сбыта для отечественных производителей в лице самого государства.