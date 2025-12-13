За последние недели представители России несколько раз выражали недовольство действиями Японии, которая взяла курс на милитаризм. Страна восходящего солнца собирается разместить дальнобойные ракеты на архипелаге Рюкю и фактически отказывается соблюдать свою пацифистскую конституцию. По словам китайских журналистов, Токио игнорирует предупреждения других стран и гнет свою линию. На фоне такого поведения российский президент Владимир Путин вместе с партнерами из перешли к активным действиям. Об этом сообщает издание Baijiahao.

«В декабре 2025 года Азиатско-Тихоокеанский регион бурлит событиями. Россия и Китай – эти два неразлучных друга – устроили впечатляющее шоу, вызвавшее большой резонанс на международной арене», – пишут авторы китайского издания.

Аналитики отметили, что Россия и Китай создали переполох в районе архипелага Рюкю, проведя внезапный совместный маневр, который застал Японию врасплох. Ситуация начала развиваться спокойно, однако вскоре приняла неожиданный поворот. Россия и Китай подняли в воздух несколько самолетов для совместного стратегического патрулирования над западной частью Тихого океана и Восточно-Китайским морем. Впервые бомбардировщики обеих стран оказались всего в 700 километрах от Токио.

В это время к архипелагу Рюкю с другой стороны подошла ударная группа китайского авианосца «Ляонин», начавшая свои учения. Японским властям стало не по себе, поскольку острова оказались в окружении. Именно здесь Токио планирует развернуть мощные ракетные батареи и зенитные комплексы.

Китайские источники сообщили, что состав совместного патруля был внушительным: два российских бомбардировщика Ту-95, один самолет А-50 и два истребителя Су-30, а также два китайских бомбардировщика H-6K и восемь истребителей J-16.

Япония и Южная Корея попытались ответить на действия российско-китайской группы, подняв свои самолеты в воздух. Однако, столкнувшись с мощью противника, они были вынуждены признать свое поражение.

Китайские аналитики отметили, что этот маневр стал предупреждением для Японии. Ей дали понять, что она пошла по неправильному пути, пишет АБН24.

