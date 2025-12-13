Посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал переход Северска под контроль России. Его слова приводит ТАСС.

Дипломат назвал переход Северска под контроль России сигналом Западу. По его мнению, это говорит о неспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ущерб Москве.

«В данном случае это (потеря Северска) просто очевидный сигнал для западников о том, что Украина не располагает нужным военным потенциалом для того, чтобы нанести ущерб, ослабить (Россию) или еще что-либо, что там себе нафантазировали хозяева Украины», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия взяла под контроль Северск — одну из последних «крепостей» Донбасса, которая открывает путь к штурму Славянско-Краматорской агломерации. Это следует из сообщения Министерства обороны России.