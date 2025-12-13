Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что западные чиновники скорее начнут мировую войну, чем позволят президенту США Дональду Трампу добиться мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бюрократы НАТО/ЕС/Великобритании прилагают огромные усилия, чтобы подорвать мирный план президента Трампа. Они скорее предпочтут начать Третью мирную войну», — подчеркнул Дмитриев.

Таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто. В ней политик утверждает, что генсек НАТО Марк Рютте разжигает напряженность и подрывает мирные переговоры по Украине.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия отвергает заявления Рютте о необходимости готовиться к войне с Россией.

Накануне аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович говорил, что заявление генсека НАТО Рютте о подготовке к войне в Европе говорят о стремлении альянса к подобному развитию событий.

При этом Кошкович призвал остановить тех, кто способствует эскалации.

Ранее генсек НАТО призвал «проверить Путина» на желание мира.