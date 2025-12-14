Слуцкий предрек ЕС самоуничтожение из-за решения по российским активам

В Москве отреагировали на постановление Совета ЕС о бессрочном запрете возвращать России замороженные активы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила евробюрократов, принявших такое решение, с «напёрсточниками». По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пытается украсть то, что принадлежит только Москве. Напомним, Брюссель намеревается экспроприировать российские активы с целью последующей выдачи Киеву так называемого «репарационного кредита». По мнению экспертов, если такое решение будет принято, ЕС не избежать ответных мер Москвы и юридической ответственности за хищение собственности РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «напёрсточниками» евробюрократов, которые ввели на неопределённый срок блокировку на возврат России её замороженных активов. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Также она раскритиковала председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за заявление по поводу решения ЕС о блокировке активов РФ на неопределённый срок. В частности, еврочиновница пригрозила Москве неуклонным ростом издержек из-за СВО.

«Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — написала Захарова в Telegram.

Именно фон дер Ляйен считается одним из главных инициаторов передачи российских активов Украине. В начале этой недели председатель ЕК заявила, что Брюссель должен решить вопрос с деньгами РФ как можно скорее ввиду необходимости обеспечения «выживания Украины».

По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, фон дер Ляйен пытается прибрать к рукам то, что принадлежит только России.

«Неизбранный евробюрократ Урсула Pfizer фон дер Ляйен пытается украсть российские суверенные активы, подрывая всю глобальную финансовую систему во главе с США, а затем читает президенту Трампу нотации о выборах. Быть может, она переборщила со стимуляторами от Pfizer», — написал Дмитриев в соцсети X.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что Брюссель готовит почву для конфискации замороженных российских активов. По его мнению, это может произойти на саммите ЕС. Однако такое решение не останется без ответа Москвы и обернётся для Евросоюза большими экономическими потерями.

«Окончательно утверждение должно состояться на саммите ЕС 18—19 декабря. И если это произойдёт по сценарию экспроприации, Брюссель заложит мину под Бреттон-Вудскую систему, серьёзно пошатнув позиции евро как мировой резервной валюты», — заявил Слуцкий агентству РИА Новости.

«В срочном порядке»

Напомним, в пятницу вечером Совет ЕС запретил передачу России тех активов, которые были заморожены после начала СВО. Эта мера будет действовать неопределённый период. Ранее Брюсселю приходилось продлевать заморозку денег РФ каждые полгода.

«Совет принял решение временно запретить любые переводы обратно в Россию активов российского Центрального банка, иммобилизованных в ЕС. Это решение было принято в срочном порядке для ограничения ущерба экономике Союза», — говорится в заявлении ведомства.

Как пояснили в Совете ЕС, без такого запрета «любые дополнительные ресурсы непосредственно использовались бы Россией для финансирования её военной агрессии против Украины с серьёзными последствиями для экономики Европейского союза и его государств-членов».

В ведомстве отметили, что любой перевод Центробанку России или аффилированным с ним лицам усилит «риск эскалации гибридной агрессии», направленной против стран — членов ЕС, что «усугубило бы экономические трудности в Союзе».

«Это (отсутствие запрета. — RT) также угрожало бы продлить и обострить экономическую неопределённость и потребовало бы большей фискальной реакции со стороны государств-членов», — говорится на сайте Совета ЕС.

Еврочиновники подчеркнули, что запрет является временной мерой. Он будет действовать до тех пор, пока вооружённый конфликт на Украине «вызывает — или угрожает вызвать — серьёзные экономические трудности внутри Союза и государств-членов», а также пока «остаётся риск дальнейших серьёзных ухудшений экономической ситуации в Союзе и его государствах-членах».

Как пояснил глава Евросовета Антониу Кошта, принятый запрет отражает позицию, которая была согласована ещё на октябрьском совещании «лидеров евроблока».

«На октябрьском совещании Совета ЕС лидеры евроблока пообещали сохранять российские активы в иммобилизованном состоянии до тех пор, пока Россия не прекратит военную агрессию против Украины и не компенсирует причинённый ущерб. Сегодня мы это обещание выполнили», — написал в соцсети X Кошта.

По его словам, следующим шагом Брюсселя должно стать решение по «обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы».

Как, в свою очередь, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, решение Совета Евросоюза «гарантирует, что до €210 млрд российских средств останутся на территории ЕС». По её словам, оно будет отменено только в том случае, если Москва «выплатит полностью репарации Украине за причинённый ущерб».

«Мы будем продолжать усиливать давление на Россию до тех пор, пока она не начнёт воспринимать переговоры серьёзно. Заседание Европейского совета на следующей неделе будет иметь ключевое значение для обеспечения финансовых нужд Украины на ближайшие годы», — написала Каллас в соцсети X.

Незадолго до запрета со стороны Совета ЕС газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Брюссель намерен бессрочно заблокировать замороженные российские активы в размере €210 млрд. Тем самым евробюрократы должны обойти возможное вето со стороны Венгрии.

По данным журналистов, блокировка замороженных российских активов на неопределённый срок позволит Брюсселю реализовать схему так называемого «репарационного кредита».

Она предполагает финансирование Киева из денег на счетах бельгийского депозитария Euroclear и других европейских учреждений. Окончательное решение по этому поводу может быть принято на саммите ЕС, запланированном на 18—19 декабря.

Против операций с замороженными российскими активами выступают Бельгия, где расположен Euroclear, Италия, Мальта, Болгария, Венгрия, Словакия. Как пояснил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, Брюссель стремится использовать российские деньги для продолжения конфликта на Украине.

В связи с этим он заявил, что на предстоящем саммите Евросоюза не поддержит ничего, что будет связано с военной поддержкой Украины.

«Я сказал Коште, что не поддержу ничего, даже если бы мы должны были сидеть в Брюсселе до Нового года, что вело бы к поддержке военных расходов Украины», — цитирует РИА Новости Фицо.

Как пояснил в беседе с RT экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, в Европе наблюдаются довольно глубокие разногласия по судьбе замороженных активов РФ. Противники экспроприации опасаются тяжёлых экономических последствий или выступают против дальнейшей военной поддержки Киева.

«Для ЕС вопрос российских активов крайне важен. Евробюрократы хотят использовать их для «репарационного кредита», которым Киев с радостью воспользуется. Но единого подхода и окончательного решения пока нет. Имеются лишь обсуждения и попытки заигрывать с общественным мнением», — сказал Масленников.

Предупредительный шаг

Незадолго до запрета на возвращение российских активов глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что поддержка Европой киевского режима «включает в себя замышляемый грабёж путём конфискации суверенных активов РФ». Глава внешнеполитического ведомства пообещал, что Москва непременно ответит на экспроприацию денег РФ. Аналогичное заявление сделал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, на этой неделе был опубликован доклад Европейской коалиции за торговое правосудие (ETJC), в котором говорилось об исках в адрес Евросоюза от российских бизнесменов на сумму по меньшей мере €53 млрд.

Кроме того, в пятницу Центральный банк РФ решил подать в суд на Euroclear из-за ситуации вокруг заблокированных активов. Действия Брюсселя, как полагают в ЦБ, нарушают международное право.

«Был причинён вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами... В связи с (этим. — RT)... а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов... подаётся исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причинённых Банку России убытков», — сообщили в ЦБ.

Как подчеркнули в Центробанке, он оставляет за собой право защищать свои интересы «в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза».

По мнению Никиты Масленникова, юридическая правота российской стороны бесспорна, так как международное право запрещает любые операции с чужой собственностью без согласия владельца. В связи с этим любая инстанция примет решение в пользу Центробанка, кроме европейских судов, которые, по мнению эксперта, откажут в рассмотрении иска от РФ.

«Банк России подал иск в Арбитражный суд Москвы в отношении Euroclear. Этот шаг носит предупредительный характер и демонстрирует намерение оспаривать подобные решения во всех международных судебных инстанциях, готовых рассматривать соответствующие иски», — сказал Масленников.

Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы, профессор, в разговоре с RT заявил, что ЕС понесёт тяжёлые экономические и репутационные потери, если примет решение об экспроприации активов РФ.

«Евросоюз, который позиционирует себя как оплот демократии и цивилизации, собирается повести себя как обычный карманник на улице Рима — выхватить кошелёк у туриста и скрыться. В моменте этот вор решает свои проблемы, но потом его ожидает жестокая расплата. В долгосрочном плане Европа гарантированно проигрывает, поскольку любые европейские активы фактически утрачивают статус защищённых», — отметил Межевич.

Как полагает эксперт, Москва рано или поздно вернёт те деньги, которые планирует похитить Еврокомиссия.