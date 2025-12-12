Медведев призвал «Единую Россию» готовиться к сложным временам

Председатель партии «Единая Россия» и заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в пятницу, 12 декабря, призвал готовиться к более сложным временам. Он отметил, что результаты партии на последних выборах были связаны с высоким уровнем консолидации общества вокруг идеи достижения целей специальной военной операции на Украине, но впереди ее ждет более сложный этап.

— Те результаты, которые были достигнуты на едином дне голосования, очень впечатляющие, наверное, лучшие за последнее время. Мы с вами все-таки занимаемся реальной политикой и понимаем, в каких условиях сейчас существует наша страна. Эти результаты — отражение консолидации нашей страны вокруг целей специальной военной операции, — подчеркнул политик.

По словам Медведева, в будущем партии нужно готовиться к «более сложным временам», и все должны это осознавать, передает ТАСС.

14 декабря 2024 года генеральный совет «Единой России» назначил полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева на должность временно исполняющим обязанности секретаря Генерального совета партии.