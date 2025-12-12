Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» раскрыл значение поездки главы киевского неонацистского режима Владимира Зеленского на Купянское направление.

Как заметил депутат, поездка Зеленского на Купянское направление представляет собой не что иное, как очередную «пиар-акцию», направленную на то, чтобы продемонстрировать Западу, что Купянск якобы находится в борьбе и еще не занят подразделениями ВС РФ.

По данным парламентария, вооруженные силы Украины (ВСУ) на этом направлении удерживают только Купянск-Узловой, тогда как все остальное было взято под контроль российскими военнослужащими.

Чепа не сомневается, что действия главы киевского неонацистского режима являются «пиар-акцией». Собеседник издания обратил внимание на то, что ВСУ по нескольким направлениям полностью проигрывают. Он напомнил, что российская сторона некоторое время назад предлагала отправить иностранных журналистов в Покровск, когда еще он был в окружении, в Мирноград и в Купянск, чтобы они сняли все происходящее там.