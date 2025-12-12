Ушаков заявил о предстоящем серьезном разговоре с США по мирному плану

России предстоит провести серьёзный экспертный разговор с США по мирному плану урегулирования вооружённого конфликта на Украине. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Он отметил в интервью газете «Коммерсантъ», что работа по конкретным предложениям, по параграфам мирного плана ещё не велась.

«Поэтому ещё только предстоит серьёзный экспертный разговор», — отметил Ушаков.

Кроме того, Ушаков в ходе интервью заявил, что российская сторона будет настаивать на своих соображениях по урегулированию конфликта.