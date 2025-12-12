Посол России вызван в МИД ФРГ

МИД ФРГ вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за якобы кибератаки и дезинформационных кампаний, в которых Берлин пытается обвинить Москву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ведомства Германии.

По его словам, последнее время Берлин якобы фиксирует резкий рост количества угроз со стороны Москвы, которые носят гибридный характер.

Как указал дипломат, ФРГ имеет данные, позволяющие возложить ответственность за кибератаку на систему управления воздушным движением в августе 2024 года на хакерскую группу APT28, которая известна как Fancy Bear и которую немецкие власти считают связанной с Россией.

Кроме того, Москву обвинили в попытке повлиять на последние федеральные выборы.

Ранее посол России Олег Озеров был вызван в МИД Молдавии после информации о нарушении воздушного пространства страны неизвестными БПЛА.

Как рассказали в молдавском Минобороны, утром 25 ноября границы республики пересекли шесть беспилотников в разное время и на разных участках. Один из аппаратов нашли в населенном пункте Нижние Кугурешты района Флорешть на севере Молдавии.