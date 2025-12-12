США не добивается выхода Австрии, Венгрии, Италии и Польши из состава Евросоюза (ЕС) — Вашингтон указывает, что в объединении они чувствуют себя инородными телами и ЕС «слишком уж часто» действует против интересов входящих в него стран. Такое мнение в пятницу, 12 декабря, выразил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

© Вечерняя Москва

Он подчеркнул, что по техническим предметам требовать выхода этих стран их ЕС «довольно трудно».

— Это не предписание и даже не пожелание, а это констатация очевидного факта. Другое дело, что брюссельским бюрократам очень не хочется упускать из под своего влияния тех, кто под него уже попал, и они именно пытаются сделать вид, будто американцы это не констатируют, а требуют, — подчеркнул парламентарий в беседе с Aif.ru.

11 декабря в Сети появилась неопубликованная часть Стратегии безопасности США, где говорится о том, что Вашингтон захотел отделить четыре страны от ЕС и создать альтернативу «Большой семерки» — организацию Core 5, куда войдут США, Китай, Россия, Индия и Япония, передает портал Defense One.

19 ноября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что президент страны Кароль Навроцкий готовит психологическую и политическую почву для выхода республики из состава ЕС. Он объяснил свою позицию слова главы государства о том, что «европейская интеграция — заговор против Польши».