О чем говорят в Госдуме сегодня: обмен территорий на Донбасс и детский алкоголизм

В Госдуме усомнились в идее обмена территорий на Донбасс, а штрафы за покупку алкоголя детям предложили повысить в 10 раз. О чем еще говорили в Госдуме 12 декабря — в материале «Рамблера».

Штрафы за покупку алкоголя детям

В Госдуму внесли законопроект об увеличении штрафов за покупку несовершеннолетним алкоголя в 10 раз внесут в Госдуму. Об этом сообщает «Известия».

Как пояснил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, штрафы за вовлечение детей в употребление алкоголя сейчас «смехотворны». По его мнению, необходимо ввести административную ответственность за покупку спиртного в интересах лиц, не достигших 18 лет, передачу детям для вовлечения в потребление алкоголя.

В частности, взрослых предлагают штрафовать на 15-30 тысяч рублей, а для родителей — на 40-50 тысяч рублей. Сейчас они составляют 1,5-3 тысячи рублей и 4-5 тысяч рублей соответственно.

Сокращение рабочего дня

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает сократить рабочий день до шести часов в день или до 30 часов в неделю. Как сообщает РИА Новости, министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что не видит необходимости в таких изменениях.

«У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, что нет», — заявил Котяков.

Он добавил, что действующее трудовое законодательство позволят устанавливать гибкий график работы. Это не обязательно постоянное присутствие в офисе: предусмотрена возможность дистанционной занятости или гибридной формы.

Идея обмена территорий

В гарантии того, что ВСУ действительно оставят Донбасс в обмен на Харьковскую, Сумскую и Днепропетровскую области, верится с трудом. Как сообщает News.ru, об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя пункт из мирного плана США.

«Харьковская, Днепропетровская и Сумская области пока не под контролем ВС РФ. Тут надо каждое слово через сито просеивать. Мы уже не раз обманывались украинскими властями. Но самое главное, чтобы мы не повторили прошлых ошибок, когда наше хорошее отношение оценивалось как слабость и нас пытались как-то обмануть», — заявил он.

Колесник добавил, будет Россия идти на эти условия или нет — это уже «решение верховного главнокомандующего и людей, которые глубоко погружены в проблему и имеют опыт работы с украинскими властями».

Учителя и врачи могут уйти в курьеры

Учителя и медики могут начать искать работу курьерами из-за низкой зарплаты. Как сообщает News.ru, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

По его словам, доходы некоторых педагогов не соответствуют уровню МРОТ. Сейчас в стране не хватает 190 тысяч учителей и 86 тысяч врачей: специалисты есть, но они не хотят работать по специальности.

«Эти учителя, кто помоложе, сбегут курьерами работать, там можно 200 тыс. рублей заработать в месяц. Они вынуждены семью кормить. Более того, на сегодняшний день многие учителя работают вахтовым методом: один день в одной школе, другой день — в другой», — заявил он.

Возвращение распределения выпускников

Депутат Анатолий Вассерман заявил, что выпускников-бюджетников могут обязать отрабатывать по специальности после вуза — как в советские годы. Об этом сообщает «Абзац».

Ранее инициативу уже предложил депутат Госдумы Андрей Картаполов. Сперва она может коснуться педагогов.