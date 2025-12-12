В России отреагировали на участившиеся попытки ВСУ атаковать Москву дронами

Кратное увеличение попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Москву производит впечатление психопатии со стороны украинских властей, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Они не понимают, что делать дальше, и поэтому от безысходности пытаются увеличить количество беспилотников, ударов. Это уже какая-то агония. Именно так к этому и надо относиться. Это, конечно, не снимает напряженности в этих вопросах. Но бессмысленность всего этого и стремление показать, что они по-прежнему представляют собой какую-то значительную силу, выглядит очень неубедительно и, прямо скажем, постыдно», — заявил Карасин.

Сенатор напомнил, что идет процесс поиска решений украинского кризиса, который ведется по многим направлениям.

«Российская Федерация, прежде всего наш президент, прилагает усилия к тому, чтобы это все скорейшим образом разрешилось. На этом фоне вот эти бесконечные посылки сюда беспилотников, причем в кратно увеличенных масштабах, производят впечатление психопатии со стороны украинских властей», — заключил он.

За последние двое суток ВСУ активно пытаюсь атаковать Москву. Мэр города Сергей Собянин в пятницу, 12 декабря, в 14:31 по мск сообщил в своем Telegram-канале, что был уничтожен еще один БПЛА, летевший на столицу.

В ночь на четверг, 11 декабря, на подлете к столице были сбиты несколько десятков дронов ВСУ. По данным Минобороны, над территорией Московского региона было уничтожено 40 дронов, 32 из которых летели на Москву.