Путин обсудил с Эрдоганом план Европы о «грандиозном жульничестве» с активами

Президенты РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили стремление Европейского союза устроить «грандиозное жульничество» с активами Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал официальный спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Президенты России и Турции встретились 12 декабря в Ашхабаде при участии делегаций двух стран, встреча продолжалась 40 минут.

«Обменялись мнениями по устремлениям европейцев, значит, устроить грандиозное жульничество с российскими активами», - поделился подробностями Песков.

По его словам, глава российского государства дал соответствующую хорошо всем известную оценку.

Путин и Эрдоган, по информации Пескова, согласились, что попытки ЕС по конфискации активов Российской Федерации повлекут слом основ международной финансовой системы, которая была заложена Бреттон-Вудскими соглашениями.

Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом

11 декабря большинство стран Европейского союза поддержали бессрочную блокировку активов РФ до тех пор, пока «Россия не прекратит войну и не выплатит Украине репарации». Данная тема будет обсуждаться 18 декабря.