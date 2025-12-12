В Кремле назвали условие для прекращения огня в Донбассе

Ушаков: прекращение огня в Донбассе может наступить после вывода войск Украины
Прекращение огня в Донбассе может наступить после вывода войск Украины с этих территорий. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает издание «Коммерсантъ».
По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский до последнего момента возражал против вывода войск из Донбасса.
«А это одно из требований, которые американцы ему предъявляют, да... В любом случае, какой бы расклад ни был, эта территория является территорией Российской Федерации, и она будет под управлением наших администраций», — заявил Ушаков.
Он добавил, что прекращение боевых действий может наступить только после полного вывода Вооруженных сил Украины с территорий. После этого, по словам помощника главы государства, можно будет «вести разговор».
Ушаков рассказал, кто может быть размещен в Донбассе вместо ВСУ и ВС РФ
Ушаков допустил, что, возможно, в Донбассе «не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских», однако на территории приедут росгвардейцы и полиция, которые будут делать все возможное для соблюдения порядка и организации жизни мирного населения.