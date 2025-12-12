В Кремле назвали условие для прекращения огня в Донбассе

Прекращение огня в Донбассе может наступить после вывода войск Украины с этих территорий. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает издание «Коммерсантъ».

© Арина Антонова/ТАСС

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский до последнего момента возражал против вывода войск из Донбасса.

«А это одно из требований, которые американцы ему предъявляют, да... В любом случае, какой бы расклад ни был, эта территория является территорией Российской Федерации, и она будет под управлением наших администраций», — заявил Ушаков.

Он добавил, что прекращение боевых действий может наступить только после полного вывода Вооруженных сил Украины с территорий. После этого, по словам помощника главы государства, можно будет «вести разговор».

Ушаков рассказал, кто может быть размещен в Донбассе вместо ВСУ и ВС РФ

Ушаков допустил, что, возможно, в Донбассе «не будет непосредственно войск, ни российских, ни украинских», однако на территории приедут росгвардейцы и полиция, которые будут делать все возможное для соблюдения порядка и организации жизни мирного населения.