Как заявил помощник президента России Юрий Ушаков, украинская сторона, вероятно, стремится включить в готовящийся американцами документ положения, абсолютно неприемлемые для Москвы.

«Конечно, по крайней мере, чтобы внести в те бумаги, которые американцы готовят, какие-то неприемлемые для нас пассажи и предложения», — пояснил свою позицию Юрий Ушаков.

Таким образом, он ответил на вопрос, не считает ли Москва, что действия киевского руководства направлены на срыв переговоров.

Российская сторона пока не ознакомилась с актуальной версией так американского плана по Украине. Вашингтон активно обсуждает его с европейскими союзниками и Украиной, и лишь после этого, как ожидается, начнутся контакты с Москвой.

Ушаков отметил, что любые корректировки, внесённые без участия России, могут вызвать её законное недовольство, когда документ будет представлен. Отдельно помощник президента прокомментировал инициативу Зеленского о возможном референдуме по территориальным вопросам. Ушаков заявил, что весь Донбасс рассматривается Россией как свой. По словам помощника Владимира Путина, любое прекращение огня в этом регионе станет возможным только после полного вывода оттуда подразделений ВСУ.