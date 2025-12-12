Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с Рамблером оценил заявление американского президента Дональда Трампа о стремлении США, России и Китая к денуклеаризации.

Ранее Трамп заявил, что Москва, Вашингтон и Пекин должны заняться сокращением арсеналов ядерных вооружений. По его словам, соответствующая тема обсуждается на двусторонних встречах. «Я говорил об этом Китаем. Я говорил об этом с Россией. И я думаю, что это было бы то, что мы хотели бы сделать, и они хотели бы это сделать», – сказал политик в Белом доме. При этом президент США не уточнил, когда состоялись упомянутые им переговоры.

Эксперт отметил, что Трамп, говоря о денуклеаризации России, США и КНР, стремится взять на себя роль миротворца, однако в реальности соответствующие вопросы должны решаться совместными усилиями мирового сообщества.

Денуклеаризация – это история не только про три ведущие сверхдержавы – Россию, Китай и США, но и про другие ядерные страны, которых несколько больше, чем три. К ядерным державам относятся и Франция, и Великобритания, и Индия, и Пакистан, и даже Израиль, имеющий неподтвержденный статус ядерной державы. Так что вопрос о денуклеаризации касается всех этих государств. Трампу придется говорить и с ними. Вообще в этом ядерном клубе всем придется работать со всеми. Только так получится о чем-то договориться. Но Трамп хочет взять на себя роль главного миротворца, а это неправильный подход. Соответствующий вопрос должен решаться усилиями всего международного сообщества – в рамках глобальных международных институтов, таких как ООН или Совбез ООН. Поэтому можно говорить о том, что заявление Трампа носит философский, а не практический характер. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Политолог добавил, что на сегодняшний день достижение международных договоренностей по денуклеаризации выглядит как утопия.

«Сейчас мир слишком агрессивен и слишком опасен, а все ядерные страны, в том числе и США, до сих пор рассматривают свои ядерные арсеналы как инструмент для обеспечения гарантий безопасности. При этом нам нужно смотреть в сторону создания новых гарантий. Россия об этом говорит без конца, начиная с 2021 года, когда Москва предложила США новые проекты договоров о взаимных гарантиях безопасности. И именно демонстративный отказ от них привел к активации украинской химеры британскими операторами с одобрения прежних властей США, вынудив РФ начать специальную военную операцию по умиротворению соседнего государства. Так что тут дело не в денуклеаризации как таковой, а в достижении стабильных и жестких гарантий международной безопасности. Полагаю, этого можно добиться при желании и при понимании процессов. Но участвовать в этом должны не три страны – Россия, США и Китай, а все мировое сообщество», - отметил Мартынов.

