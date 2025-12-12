Предложения Европы и Украины, которые звучат сегодня в качестве условий по якобы урегулированию конфликта, направлены на то, на что Россия никогда не согласится, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на желание Киева создать буферную зону в Донбассе.

«Мы все должны понимать, что на предложение [президента США Дональда] Трампа Европа во главе с англосаксами ищет любые варианты, для того чтобы заблокировать данное предложение или найти альтернативу, которая, по их мнению, будет направлена на продолжение боевых действий. Европе нужна война. Европе нужно выполнить свою задачу — это уничтожение православного славянского народа. Это у них задача номер один, которую они пытаются реализовать», — рассказал Водолацкий.

"То, что сейчас предлагает [президент Франции Эммануэль ] Макрон и иже с ним, — это как раз те действия, которые направлены на то, на что Россия никогда не согласится. По Конституции, территории Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей являются сегодня территорией Российской Федерации" Виктор Водолацкий, депутат Госдумы

Депутат отметил, что войска наемников европейских стран находятся на территории России.

«Для того чтобы обеспечить национальную безопасность нашей страны, президент четко определил: Украина становится внеблоковым, нейтральным государством, все помогают ей восстановить экономику, и она спокойно живет, забывая о том преступлении, которое случилось на территории Украины, когда там возродился национализм. Если это не происходит, то нам нужно будет создавать буферную зону вокруг наших границ уже не с Украиной, а с НАТО. Потому что НАТО сегодня оккупировало Украину», — заявил он.

По словам Водолацкого, Россия должна установить такую буферную зону, которая позволит гражданам чувствовать себя комфортно.

«Это значит, что ни одна ракета, ни один беспилотник не должны пролетать на нашу территорию», — объяснил депутат. "Какая будет буферная зона — это зависит от стран НАТО, которые поставляют на Украину оружие. Чем больше дальность этих ракет, тем больше буферная зона. Или еще раз повторяю: подписывается международный договор со странами-гарантами — Индия, Китай, США о внеблоковом статусе Украины и о том, что НАТО больше не приближается к границам Украины". Виктор Водолацкий, депутат Госдумы

Ранее стало известно, что Киев готов на создание демилитаризированной буферной зоны в Донбассе. Об этом рассказал советник главы офиса президента (ОП) Украины Михаил Подоляк, участвующий в переговорах в составе украинской делегации. Отмечается, что такое решение Киева якобы является территориальной уступкой, которую одобрила Европа.