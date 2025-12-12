Ушаков: У Путина не запланированы новые зарубежные визиты до конца года

Президент Владимир Путин более в 2025 году не собирается совершать визиты в другие страны, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Не в этом году», – сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможных зарубежных визитах президента, передает ТАСС.

В пятницу в столице Туркмении началась серия двусторонних переговоров президента Владимира Путина с лидерами ряда стран, первой стали переговоры с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.