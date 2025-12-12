Захарова неожиданно прокомментировала дело Долиной

Дело певицы Ларисы Долиной может использоваться недругами России как повод к столкновению общества внутри страны. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Надо на эту историю смотреть в том числе и под углом того, что то, что с нами хотят делать наши недруги, наши враги, - сказала Захарова журналистам. - Очевидно, они хотят, в том числе они понимают, что на поле боя не получилось, что никакой отмены России не произошло, что нас невозможно отменить ни в культуре, ни в спорте, нигде. А зло их переполняет. И один из способов, который они решают сейчас испробовать, это столкновение людей".

О деле

13 августа 2024 года появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Полина Лурье обратилась в Верховный суд РФ. Рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье назначено на 16 декабря.