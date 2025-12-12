Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале заявил, что Майкософт программирует ИИ с расовыми предрассудками против белого населения.

Пушков отмечает, что призывы типа "хватит нападать на белых людей" и "идите и делайте белых детей" ИИ от Майкософт называет примерами "hate speech", то есть призывов к расовой ненависти.

По словам сенатора, американские ИИ модели пронизаны леволиберальной идеологией. Такой ИИ не интеллектуально не обогатит человека - он идейно поработит его.