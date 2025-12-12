Главные заявления Путина в Ашхабаде: деятельность ООН и отношения с Туркменистаном

Президент России Владимир Путин, выступая в Ашхабаде на форуме, посвященном Международному году мира, высоко оценил деятельность Организации объединенных наций, назвал критерии поиска решений проблем на международной арене, а также отметил роль Туркменистана. Главное из заявлений главы России в материале «Рамблера».

«Достойно выполняет миссию»

В ходе своего выступления президент России Владимир Путин особо отметил роль ООН в обеспечении баланса интересов в мире. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Созданная 80 лет назад, она [ООН] и по сей день достойно выполняет возложенную на нее миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов», — отметил глава России, выступая на форуме.

Он также подчеркнул, что Россия исходит из того, что в новую эпоху многополярного мира «можно и нужно выстраивать по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами» в логике уважения интересов друг друга.

Москва также придерживается «принципов международных отношений, которые закреплены в уставе ООН», среди которых: миролюбие и невмешательство во внутренние дела других государств, уважение права стран и народов на свою модель роста, развития, на собственное мировоззрение, традиции и религию, заявил президент России.

«Заслуженный авторитет на мировой арене»

Говоря о Туркменистане, российский лидер обратил внимание на то, что страна сделала выбор в пользу постоянного нейтралитета и имеет заслуженное уважение и авторитет на международной арене.

«Ваша страна проводит взвешенный внешнеполитический курс, вносит существенный вклад в укрепление региональной и международной безопасности и стабильности, прилагает серьезные усилия для формирования атмосферы сотрудничества и взаимного доверия в мировых делах», — заявил Владимир Путин.

Президент России также напомнил, что за десять месяцев этого года товарооборот России и Туркменистана вырос на 35%, а двусторонние экономические связи продолжают укрепляться. Также, по его словам, Россия окажет содействие Туркменистану в ходе его председательства в СНГ в 2026 году.

Напомним, что Владимир Путин прилетел в Ашхабад с двухдневным рабочим визитом 12 декабря. Он принимает участие в форуме, посвященном Международному году мира и 30-летию нейтралитета Туркмении. В рамках визита у президента России также запланирован ряд встреч, в том числе с главами Турции, Ирана и Ирака, а также премьер-министром Пакистана.