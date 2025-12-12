Путин оценил эффективность ООН

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что ООН достойно выполняет свою миссию.

Об этом он сказал во время выступления на форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

«Созданная 80 лет назад, она и по сей день достойно выполняет возложенную на неё миссию и на деле является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов», — отметил он, говоря об Организации объединённых наций.

