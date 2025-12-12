Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил велопрогулку по центру Москвы, выбрав маршрут по Моховой улице рядом с Манежем.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокатился на велосипеде по центру столицы России, передает РИА «Новости». Он выбрал для своей велопрогулки маршрут по Моховой улице, проехав вдоль Манежа.

Во время поездки глава армянского правительства был в спортивных очках и защитном шлеме. Сам Пашинян опубликовал видео этого события в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал в TikTok видео из Москвы на фоне здания Федеральной службы безопасности на Лубянке.

Пашинян прибыл в Россию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

Пашинян выложил видео на фоне Лубянки в Москве под «Белые розы»

Пассажирский самолет с Пашиняном изменил маршрут из-за введения сигнала «Ковер» в Москве ночью.