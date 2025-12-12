Мадуро назвал Путина другом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российского лидера Владимира Путина другом и рассказал о его поддержке.

«Сегодня я получил звонок на русском языке. Долгий разговор с нашим старшим братом, смелым другом, президентом Владимиром Путиным. Он сказал мне передать венесуэльскому народу свое восхищение примером стойкости и мужеством перед лицом обстоятельств, которые нам пришлось пережит», — цитирует Мадуро РИА Новости.

По его словам, Путин сказал ему, что Москва неизменно поддерживает Каракас и усилия по защите национального суверенитета и мира в Южной Америке.

Мадуро добавил, что беседа с Путиным была продолжительной и затронула широкий круг вопросов.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с Мадуро, во время которого выразил солидарность с народом страны и подтвердил поддержку его курса.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что состоявшийся разговор глав России и Венесуэлы вряд ли вызовет беспокойство у президента США Дональда Трампа.