Мадуро назвал Путина другом и рассказал о его поддержке
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал российского лидера Владимира Путина другом и рассказал о его поддержке.
«Сегодня я получил звонок на русском языке. Долгий разговор с нашим старшим братом, смелым другом, президентом Владимиром Путиным. Он сказал мне передать венесуэльскому народу свое восхищение примером стойкости и мужеством перед лицом обстоятельств, которые нам пришлось пережит», — цитирует Мадуро РИА Новости.
По его словам, Путин сказал ему, что Москва неизменно поддерживает Каракас и усилия по защите национального суверенитета и мира в Южной Америке.
В Белом доме раскрыли, как Трамп отреагирует на беседу Путина и Мадуро
Мадуро добавил, что беседа с Путиным была продолжительной и затронула широкий круг вопросов.
Ранее Путин провёл телефонный разговор с Мадуро, во время которого выразил солидарность с народом страны и подтвердил поддержку его курса.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что состоявшийся разговор глав России и Венесуэлы вряд ли вызовет беспокойство у президента США Дональда Трампа.