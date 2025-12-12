Мединский высказался о начале СВО

Начало специальной военной операции (СВО) на Украине было абсолютно рационально. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Владимир Мединский на форуме «Вместе победим», пишут РИА Новости.

Мединский в связи с этим напомнил об историческом опыте Советско-финляндской войны, итоги которой спасли Ленинград от страшного сценария в годы Великой Отечественной войны.

«И в этом плане — это одна из тысяч исторических причин, почему начало СВО было абсолютно рационально. Не просто потому, что мы любим Донбасс, русские люди, православная церковь, 8 лет обстрелов, унижают, НАТО на пороге, но и просто рационально — по-другому нельзя», — подытожил Мединский.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил о расширении наступления российских войск в приграничных Харьковской и Сумской областях Украины, действуя в соответствии с замыслом СВО.