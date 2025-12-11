Мединский назвал украинского чиновника агрессивным инопланетянином

Илья Родин

Помощник президента РФ Владимир Мединский назвал агрессивным инопланетянином одного из украинских руководителей. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, дипломат рассказал о неудачном опыте общения с украинской стороной на форуме «Вместе победим».

«У меня был опыт общения с одним всенародно печально известным их руководителем — с которым вообще невозможно разговаривать. Вот совсем. Агрессивный инопланетянин. Вот так», — отметил Мединский.

Журналисты заметили, что помощник президента не посчитал нужным раскрыть, кто конкретно в правительстве Украины похож по его мнению на представителя инопланетной жизни.

Ранее Мединский сообщил, что новой украинской идеей стало «тотальное вранье» по ключевым и текущим вопросам.