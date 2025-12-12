В Кремле заявили, что пока не видели обновленный план Трампа по Украине

Россия пока не видела откорректированные версии мирного плана США по Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает «Интерфакс».

«Мы откорректированной версии американских проектов не видели», — сказал помощник президента журналистам.

Ушаков подчеркнул, что РФ может быть не довольна корректировками в документе.

Российская сторона должна увидеть, что произошло с теми «бумагами» по урегулированию после контактов Вашингтона с Киевом и европейцами, добавил он.

До этого украинское издание «Зеркало недели» опубликовало обновленный текст мирного плана Трампа, в рамках которого ВСУ должны полностью выйти из Донбасса, Украине отказывают в членстве в НАТО, а Киев должен «в самое ближайшее время» запустить подготовку к президентским выборам.

12 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский единственный, кому не нравится его план.

Ранее Украина предложила США создать в Донбассе свободную экономическую зону.