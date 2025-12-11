Захарова: Лондон готовит общество к потерям на Украине, признав смерть военного

Британские власти начали прорабатывать почву для признания военных потерь на Украине. Об этом свидетельствует недавнее публичное заявление о гибели кадрового британского военного на украинской территории, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

Захарова акцентировала внимание на выступлении премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который открыто подтвердил СМИ факт гибели 9 декабря младшего капрала парашютно-десантного полка Джорджа Хули.

»Лондон должен честно признаться, а что же он там делал, этот самый их Хули? Складывается впечатление, что, возможно, кто-то там, на территории Британии, начал, аккуратно готовить общественное мнение своей страны к военным потерям на Украине, которые невозможно будет просто скрыть и скрывать дальше», — отметила дипломат.

При этом она подчеркнула несоответствие в британских СМИ, где смерть Хули преподносится как первая гибель кадрового британского военного в украинском конфликте.