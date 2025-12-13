Захарова ответила фон дер Ляйен на слова об «издержках» России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен на слова о якобы растущих по мере проведения СВО издержках российской стороны. Дипломат отметила, что пока неуклонно растут лишь издержки стран ЕС.

Глава ЕК ранее заявила, что ЕС посылает России «чёткий сигнал», что её издержки со временем будут «неуклонно расти».

Захарова оценила решение заморозить российские активы одним словом

«Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее в ЕС связали бессрочную заморозку активов России с рисками ухудшения экономической ситуации в объединении.