Медведев с юмором прокомментировал идею США о «ядерной пятерке»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев с юмором прокомментировал в соцсетях идею США о создании так называемой «Большой пятерки». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ранее западные массмедиа сообщили, что Вашингтон предлагает создать C5 (Core 5) — группу стран, в которую войдут Россия, Китай, Индия, Япония и США.

«Эта идея смотрится как явный щелчок по носу (или пинок под жопу) унылой Европе, включая прежде всего Британию, Францию и Германию», — отметил Медведев.

По его данным, инициатива пока не подтверждена документами, что вызывает сомнения в ее реальности.

«Поэтому она выглядит как нехитрая антитрамповская разводка вдупель оборзевших глобалистов», — пояснил политик.

Кроме того, заметил зампредседателя СБ, ничего неизвестно о том, что может из себя представлять C5.